Fifa, Sims und Battlefield

Sie bieten Aktionären von EA 210 Dollar pro Aktie. Anschließend soll EA den Plänen zufolge von der Börse genommen werden. Beobachter sprechen von einem der größten Geschäfte der Gaming-Geschichte und der teuersten Übernahme, die jemals mit privatem Beteiligungskapital finanziert wurde.
EA ist vor allem für Sportspiele wie FIFA, Videogames wie "Die Sims", Kampfspiele aus der Ich-Perspektive wie Battlefield oder das Autorennen Need for Speed bekannt. Die Übernahme soll voraussichtlich Anfang 2027 abgeschlossen werden und bedarf der Zustimmung durch die EA-Aktionäre und Aufsichtsbehörden.
Der saudische PIF ist schon seit Längerem auf dem Computerspielemarkt aktiv und bereits an zahlreichen börsennotierten Unternehmen der Branche beteiligt. Saudi-Arabien will seine Wirtschaft über die Öleinnahmen hinaus breiter aufstellen.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.