Autobranche

Mit der Gewerkschaft IGBCE habe man sich auf die Rahmenbedingungen geeinigt, teilten beide Seiten mit. Die Vereinbarung solle den sozialverantwortlichen Abbau der Stellen in Deutschland regeln. Ein Teil der betroffenen Tätigkeiten werde ins Ausland verlagert. Betriebsbedingte Kündigungen sollen bis mindestens Ende 2030 vermieden werden, hieß es von der Gewerkschaft.
Contitech hatte im vergangenen Jahr bereits Werkschließungen in mehreren Bundesländern angekündigt. Aktuell beschäftigt die Sparte etwa 7.700 Mitarbeiter in Deutschland. Der Mutterkonzern sucht derzeit einen Käufer für Contitech.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.