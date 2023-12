Weltklimakonferenz Dubai

Auf der Weltklimakonferenz wird weiter über eine gemeinsame Abschlusserklärung debattiert. (AP / Kamran Jebreili)

Der Präsident der Konferenz, al-Jaber, verkündete die Entscheidung heute früh im Plenum, nachdem keines der fast 200 teilnehmenden Länder Einwände gegen die Schlusserklärung erhoben hatte. Unter anderem europäische Länder hatten einen Ausstieg aus allen fossilen Energien gefordert, konnten sich damit jedoch nicht durchsetzen. Unter anderem Ölstaaten wie Saudi-Arabien leistetet Widerstand.

Bis 2050 CO2-neutral - Atomenergie als Option

In der Liste von Maßnahmen wird auch auf den Ausbau von Technologien verwiesen, mit denen CO2 aus der Atmosphäre entzogen werden kann. An solchen Verfahren wird zwar geforscht, sie sind derzeit aber nicht in großem Umfang verfügbar. Als eine Option wird zudem die Atomenergie genannt.

Lob von Teilnehmerstaaten - Umweltorganisationen mit gemischten Gefühlen

Der kanadische Klimaminister Guilbeault nannte den Text "historisch", da die Problematik der fossilen Brennstoffe direkt angesprochen werde. Er sieht erstmals die Möglichkeit, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Norwegens Außenminister Eide betonte, es sei das Ergebnis extrem vieler Gespräche und intensiver Diplomatie. Ein Bündnis kleiner Inselstaaten sorgte sich hingegen wegen einer Reihe von Schlupflöchern in dem Text.

Von Organisationen wie Destination Zero, WWF und Global Citizen hieß es, der Text sei besser als die erste Version. Dennoch sei das Ergebnis zu vage und es fehlten Details, wie der vollständige Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas erreicht werden könne.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.