Erderwärmung

Der März war in Europa deutlich wärmer als sonst. (IMAGO / Jan Eifert )

Das teilte der europäische Erdbeobachtungsdienst "Copernicus" mit. So lag die Durchschnittstemperatur mit fast 6 Grad Celsius rund 2,3 Grad über dem Referenzwert der Jahre 1991 bis 2020. Während weite Teile des Kontinents trockener als im Durchschnitt waren, kam es in Regionen wie dem Mittelmeerraum und Skandinavien durch starke Regenfälle teils zu Überschwemmungen.

Auch die globale Temperatur an der Meeresoberfläche lag mit durchschnittlich fast 21 Grad auf dem zweithöchsten jemals gemessenen Stand für einen März. Weltweit war es der viertwärmste März seit Messbeginn.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.