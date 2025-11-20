Versäumnisse der Regierung Johnson

Boris Johnson war 2023 als Premierminister zurückgetreten, nachdem die Kritik an illegalen Lockdown-Partys zu groß geworden war - nun erhebt ein Untersuchungsbericht neue Vorwürfe im Zusammenhang mit der Pandemie. (IMAGO / ZUMA Wire / Tayfun Salci)

Das Virus sei viel zu spät ernst genommen worden, hieß es in dem mehr als 800 Seiten langen Bericht, aus dem die Nachrichtenagentur PA zitiert. Wäre der Lockdown im März 2020 eine Woche früher verhängt worden, hätte es demnach während der ersten Infektionswelle in England etwa 23.000 Todesfälle weniger gegeben.

Weiter hieß es, aus anfänglichen Fehlern habe die Regierung auch im späteren Verlauf keine Lehren gezogen. Premierminister Johnson war 2023 im Zuge einer Affäre über illegale Partys während des Lockdowns zurückgetreten.

Im Vereinigten Königreich starben laut Sterbeurkunden etwa 227.000 Menschen an Covid-19 - das sind trotz weniger Bevölkerung deutlich mehr als in Deutschland. Der britische Premierminister Starmer kündigte laut PA an, die im Bericht gewonnenen Erkenntnisse sorgfältig prüfen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.