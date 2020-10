Corona DFL sichert TV-Übertragung

In Deutschland steigen die Coronazahlen und dadurch gibt es auch immer mehr Risikogebiete. Aus diesem Grund wird es am Wochenende auch kaum Fans in den Stadien geben. Aber immerhin ist die Übertragung der Spiele ins Fernsehen gesichert. Dafür hat die DFL allerdings ihr Hygienekonzept anpassen müssen.

von Maximilian Rieger