Bislang hat das Corona-Virus drei Todesfälle verursacht. Ob diese Zahl weiter ansteigen werde, sei schwer zu sagen, sagte Professor Lars Schaade vom Robert-Koch-Institut. "Wir kennen das Virus erst seit knapp drei Wochen. Wir sehen jetzt etwas mehr als 200 Fälle, davon drei Todesfälle. Ein großer Unsicherheitsfaktor dabei ist: Hat man alle Fälle bisher erfasst? Es kommen ja im Laufe des Tage immer noch weitere dazu", so Schaade.

Vermutlich gebe es Patienten, die infiziert sein, aber als Fall gar nicht auffielen, weil sie so milde erkrankt oder gar nicht erkrankt seien.

Mortalitätsrate zehnmal geringer als bei Sars

"Was wir jetzt sehen, ist erst der Anfang. Das ist in gewisser Weise beruhigend, weil es nicht sehr viele Todesfälle gibt, aber das kann sich in beide Richtungen natürlich noch entwickeln", sagte Schaade.

Das Sars-Virus hatte damals 770 Menschen weltweit das Leben gekostet. Bei der Sars-Epedemie vor 17 Jahren lag die Sterblichkeitsrate bei zehn Prozent. Diese Mortalitätrate werde man diesmal nicht erreichen. "Im Moment spricht nichts dafür. Das muss ich in aller Vorsicht sagen. Noch werden die Fallzahlen steigen, und es werden noch Fälle gesammelt", sagte der Professor.

Mensch-zu-Mensch-Übertragung nur in Einzelfällen möglich

Eine Übertragung des Erregers von Mensch zu Mensch sei Schaade zufolge in Einzelfällen möglich, aber vermutlich nicht sehr leicht. Aktuell habe man 800 Personen in China beobachtet, die mit Infizierten Kontakt hatten. "Von denen ist bisher niemand krank geworden", so Lars Schaade.

Aus wissenschaftlicher Sicht sei er mit der Informationpolitik der Chinesen ganz zufrieden. "Die Fallidentifizierung läuft eigentlich recht gut und zuverlässig. Auch die Mitteilung an die internationale Ebene machen die Chinesen eigentlich ganz offen und transparent. Das ist vor 17 Jahren, als Sars ausbrach, ganz anders gewesen."

Angemessene Schutzmaßnahmen der chinesischen Behörden

Mit Blick auf die Neujahrsfeierlichkeiten, an denen viele Chinesen quer durchs Land reisten, würden die chinesischen Behörden angemessen auf die Bedrohung reagieren. Wichtig sei, dass die kranken Menschen isoliert würden, so lange bis sie wieder gesund sind. Es gebe Exit-Screenings am Flughafen von Wuhan - eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.

Weitergehende restriktive Maßnahmen hält Schaade nicht für gerechtfertigt. "Man muss kranke Personen identifizieren und isolieren, Personalien festellen, beoachten, ob die krank werden, an den wichtigen Verkehrsknotenpunkten Screenings durchführen. Das ist das, was die Chinensen auch tun", so der Wissenschaftler.

Möglicherweise selbe Virusart wie Sars

Corona-Viren verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen - allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten dazu. Der neue Erreger ähnelt dem Sars-Virus (Sars = schweres akutes Atemwegssysdrom). Es gibt ein paar kleine Unterschiede, doch dieses Virus gehört zur selben Virusgruppe, möglicherweise zur selben Virusart - das muss die Wissenschaft noch klären.

Die Virusinfektion betrifft zunächst die Lunge und nicht die oberen Atemwege, löst also eine direkte Virus-Lungenentzündung aus. Die Übertragbarkeit ist offenbar geringer als beispielsweise bei der Influenza.