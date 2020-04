Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält es für möglich, dass die Schulen noch länger geschlossen bleiben. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann hat Pläne für einen schrittweisen Beginn nach den Ferien. Genau festlegen mag sich kein Bundesland. Die Schulen gehen mit der Ungewissheit unterschiedlich um: Manche warten ab, andere machen Pläne für den Ausbau ihrer E-Learning-Möglichkeiten nach den Osterferien.

In Campus & Karriere gehen wir an diesem Samstag diesen Fragen nach: Welche Szenarien werden durchgespielt? Wie könnte der schrittweise Betrieb an den Schulen aussehen? Wie können Sicherheitsabstände und Hygienevorschriften eingehalten werden? Wie schaffen wir Bildungsgerechtigkeit, auch wenn die Schulen länger geschlossen bleiben? Wie bewerten Schüler-, Lehrer- und Elternvertreter die Situation?

Gesprächsgäste:

Susanne Eisenmann , Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg

, Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands

Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands Anke Staar , Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW

, Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW Leandro Cerqueira Karst, Vorsitzender Landesschülerbeirat Baden-Württemberg

