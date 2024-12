Neue Recherche

Demnach sollen der Bundestagsabgeordnete Beckamp und die brandenburgische Landtagsabgeordnete Kotré an einer Veranstaltung in der Schweiz teilgenommen haben. Dort seien auch Vertreter der in Deutschland verbotenen Bewegung "Blood & Honour" und einer Schweizer Neonazi-Gruppe anwesend gewesen. Correctiv gibt an , ein Reporter sei undercover bei dem Treffen dabei gewesen und habe Mitschnitte und Fotos als Beweise gesammelt.