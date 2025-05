Gefühlige Musik

Wie Powerballaden den Pop Pathos lehrten

"I’d Do Anything For Love" – Meat Loafs Kultsong steht für eine Ära, in der Gefühle und Gitarrensoli auftrumpften. Woher kamen diese epischen Powerballaden und warum verschwanden sie? Ein Blick auf ein aus der Mode gekommenes Musikphänomen.