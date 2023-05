Gordon Lightfoot im Juli 2005 bei einem Konzert in Barrie, Ontario. (dpa / ap / Aaron Harris)

Er starb im Alter von 84 Jahren, wie sein Musikverlag mitteilte. Lightfoot war zunächst in den 1960er Jahren als Komponist für andere Künstler tätig, seine Lieder wurden unter anderen von Elvis Presley, Bob Dylan sowie Peter, Paul and Mary gesungen. Später war er auch selbst als Interpret erfolgreich; viele seiner Platten landeten in den amerikanischen und teils auch den britischen Charts. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen "Sundown", "If you could read my mind" und "The Wreck of the Edmund Fitzgerald".

Diese Nachricht wurde am 02.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.