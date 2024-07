Weltweite IT-Panne

Crowdstrike veröffentlicht erste Fehler-Analyse

Nach der IT-Panne, die weltweit für Probleme in Krankenhäusern, Behörden und an Flughäfen sorgte, hat die US-Sicherheitsfirma Crowdstrike eine erste Fehleranalyse veröffentlicht. Das Unternehmen hatte die Störung am 19. Juli durch ein fehlerhaftes Windows-Update ausgelöst.

24.07.2024