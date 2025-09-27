Oranienburg
CSD- Demo für mehr queere Sichtbarkeit auf dem Land

Oranienburg feiert am Nachmittag einen Christopher Street Day.

    Eine Regenbogenflagge befindet sich vor dunklen Wolken. Die Fahne ist quer aufgehängt.
    CSD in Oranienburg (Symbolbild). (IMAGO / Sascha Steinach)
    Den Angaben zufolge werden bis zu 1.500 Teilnehmer erwartet. Der CSD steht unter dem Motto "Sicher leben - sichtbar lieben". Die Organisatoren kritisierten, dass es queere Menschen im ländlichen Raum immer noch schwer hätten. Es gebe nahezu keine Safe-Spaces, also sicheren Orte. Aus Schulen werde über Diskriminierung berichtet. 
    In den brandenburgischen Orten Bernau und Falkensee hatten im Juli mutmaßliche Mitglieder aus der rechtsextremen Szene gegen die Pride-Demos protestiert.
