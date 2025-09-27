Oranienburg

Den Angaben zufolge werden bis zu 1.500 Teilnehmer erwartet. Der CSD steht unter dem Motto "Sicher leben - sichtbar lieben". Die Organisatoren kritisierten, dass es queere Menschen im ländlichen Raum immer noch schwer hätten. Es gebe nahezu keine Safe-Spaces, also sicheren Orte. Aus Schulen werde über Diskriminierung berichtet.
In den brandenburgischen Orten Bernau und Falkensee hatten im Juli mutmaßliche Mitglieder aus der rechtsextremen Szene gegen die Pride-Demos protestiert.
Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.