Die Demonstranten treten für bessere Rechte der LGBTQ-Community ein (dpa / Roberto Pfeil)

Daher sei es noch wichtiger, für queere Rechte auf die Straße zu gehen und als Gemeinschaft sichtbar zu werden. In Köln findet derzeit eine der größten europäischen Paraden zum Christopher Street Day statt. Zehntausende teils bunt gekleidete Zuschauer säumten die Straßen, als sich der Zug mit den rund 60.000 Teilnehmern und 90 Festwagen in Bewegung setzte. Die Polizei ist mit verstärkten Kräften im Einsatz, um die Veranstaltung zu schützen. Sexuelle und geschlechtliche Minderheiten sehen sich inzwischen vermehrt Anfeindungen ausgesetzt.

CSD-Kundgebungen gehen auf den Aufstand von Schwulen und Lesben in New York 1969 zurück. Damals hatte die Polizei in der Christopher Street Gäste von Homosexuellenbars mit Kontrollen drangsaliert.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.