LGBTQ-Community

Szene bei einem früheren CSD-Umzug in Köln. (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

An dem Umzug durch die Innenstadt nehmen rund 250 Gruppen mit 60.000 Menschen sowie 90 Festwagen teil. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Veranstaltung zu schützen. Insgesamt werden in Köln rund eine Million Menschen erwartet.

Mit dem Umzug demonstriert die LGBTQ-Gemeinschaft jährlich für ihre Rechte. Der veranstaltende Verein "Cologne Pride" erklärte, dies sei in diesem Jahr wichtiger denn je. Queere Menschen sähen sich immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt, und die Straftaten gegen sie nähmen zu.

Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Gemeinschaft in Europa. Ähnlich groß ist in Deutschland nur der CSD in Berlin.

