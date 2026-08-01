Eine Woche nach Berlin-Anschlag

In mehreren deutschen und europäischen Städten verammeln sich Tausende Menschen zum Christopher Street Day, CSD (Archivbild). (imago / Chromorange / Marcel Ibold )

Allein in Hamburg werden rund 250.000 Menschen erwartet. Die Polizei kündigte an, die Demonstration mit doppelt so vielen Beamten wie im vergangenen Jahr zu schützen. In der Hansestadt nimmt auch ein Wagen des Berliner CSD-Vereins teil. Veranstaltungen sind unter anderem auch in Bonn und Naumburg angekündigt, ebenso in anderen europäischen Städten wie Amsterdam oder Brighton.

Am Rande der Feiern in Berlin wurde eine Frau getötet, 31 Menschen erlitten Verletzungen. Der mutmaßliche Täter war ein polizeibekannter Islamist und trotz der Verurteilung zu einer Jugendstrafe auf freiem Fuß. Er wurde bei einem Polizeieinsatz erschossen.

Der Christopher Street Day erinnert an einen Aufstand der Homosexuellen-Community 1969 in New York gegen Polizeigewalt und anhaltende Diskriminierung.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.