Großdemonstration

Die Regenbogenflagge weht anlässlich der Pride-Week und des CSD Hamburg vor dem Hamburger Rathaus. (IMAGO / S. Gottschalk)

Die Kundgebung für die Rechte aller nicht-heterosexuellen Menschen soll bis zum späten Nachmittag durch die Hansestadt ziehen. Die Veranstalter erwarten rund eine Viertelmillion Besucher entlang der Demonstrationsroute.

Der Hamburger Christopher-Street-Day zählt zu den größten CSD-Veranstaltungen in Deutschland. Sie erinnern an den Juni 1969, als die US-Polizei in New York mit Gewalt die Schwulenbar "Stonewall Inn" stürmte. Aus der Gegenwehr entstand die Schwulen- und Lesbenbewegung, die sich auch für Trans-, Inter- und Bisexuelle einsetzt sowie für alle weiteren nicht-heterosexuellen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.