Christopher Street Day in München. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Hunderttausende Besucher werden zur Munich Pride und zahlreichen flankierenden Veranstaltungen an diesem Wochenende erwartet. Die Parade steht nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr unter dem Motto "Liberté, Diversité, Queerité". Angehörige sexueller Minderheiten stünden weltweit unter Druck, erklärten sie. Auch in Deutschland drohten queeren Menschen gesellschaftliche wie rechtliche Rückschritte sowie Übergriffe.

