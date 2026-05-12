Kabinettsvorstellung

Die CSU-Abgeordnete Ute Eiling-Hütig wird Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. (Andreas Arnold/dpa)

Für Überraschung sorgt dabei die Personalentscheidung Schnieders für das Bildungsministerium. Dies soll die CSU-Politikerin Eiling-Hütig aus Bayern übernehmen. Sie sitzt seit 2013 für die CSU im Landtag in München und ist dort Vorsitzende des Bildungsausschusses.

Neuer Innenminister in Rheinland-Pfalz soll der Landrat aus dem Westerwaldkreis, Schwickert, werden. Insgesamt stellt die CDU im Kabinett drei Männer und zwei Frauen.

Die SPD hatte ihre fünf Minister bereits gestern vorgestellt. Am kommenden Montag soll Gordon Schnieder zum Ministerpräsidenten der ersten Großen Koalition in Rheinland-Pfalz gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.