Umgang mit der AfD

Söder sagte der "Welt am Sonntag", man müsse weniger über die AfD, sondern mehr über die eigenen politischen Erfolge sprechen. Dabei sollte vor allem den ostdeutschen Ministerpräsidenten Kretschmer und Haseloff, so wörtlich, mehr inhaltliche Beinfreiheit zugestanden werden. Kritisch äußerte sich der CSU-Vorsitzende zur Forderung der AfD, aus der NATO und der EU auszusteigen. AfD-Parteichef Chrupalla hatte dem Sender MDR gesagt, die EU sei kaum noch reformierbar. Brüssel müsse entmachtet und nationales Recht wieder in die nationalen Parlamente zurückgeholt werden.

Die Delegierten der AfD wollen heute in Magdeburg die Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr bestimmen.

