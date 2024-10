Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil / MiS)

Sie seien die "Gesichter der Krise", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild". Beide klammerten sich an die Macht und biederten sich der Union in einer fast schon peinlichen Form an. Zudem drängte der CSU-Chef erneut auf vorgezogene Neuwahlen. Ähnliche Auflösungserscheinungen wie bei den Grünen gebe es auch bei der SPD. Die Ampel-Regierung befinde sich "im politischen Koma". Neuwahlen so schnell wie möglich wären daher der richtige Weg.

Söder schließt Koalitionen der Union mit den Grünen kategorisch aus, allerdings gibt es in der Union auch andere Stimmen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.