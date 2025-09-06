Markus Söder ist gegen einen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Er sagte der "Rheinischen Post", es sei für ihn kaum vorstellbar, dass NATO-Truppen dort stationiert seien. Denn das wäre die Vorstufe des Beitritts der Ukraine in die Allianz. Söder fügte hinzu, die Bundeswehr wäre für einen solchen Einsatz nicht bereit. Sie sei "auf Kante genäht", finanziell und personell. Der CSU-Chef zeigte sich überzeugt, dass deshalb letztlich kein Weg an einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht vorbeiführe. Söder brachte die Überlegung ins Spiel, wehrfähige Ukrainer in ihre Heimat zurückzusenden, um in ihrem eigenen Land für die Sicherheit zu sorgen.

Rund 30 Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen hatten am Donnerstag in Paris über Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands beraten.

