Auf dem CSU-Parteitag ist Parteichef Söder wiedergewählt worden. (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

In zwei Wochen wird in Bayern der neue Landtag gewählt. Söder verwies in seiner Rede auf die bisherigen Leistungen der CSU-geführten bayerischen Staatsregierung. Der Ministerpräsident sagte, überall gehöre Bayern zur Spitze in Deutschland.

"Erfolge der Merkel-Ära verspielt"

Der Ampel-Koalition in Berlin warf Söder vor, die Erfolge der Ära Merkel in kürzester Zeit verspielt zu haben. Söder forderte unter anderem eine Begrenzung der Migration, eine Stärkung der heimischen Wirtschaft und niedrigere Strompreise. Außerdem beklagte er erneut, dass Bayern im Länderfinanzausgleich benachteiligt werde.

Auf dem Parteitag wird auch der CDU-Vorsitzende Merz zu den Delegierten sprechen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.