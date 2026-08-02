Rentenreform

Söder erinnerte im ARD-Interview daran, dass Union und SPD zugesichert hätten, die Empfehlungen der Rentenkommission eins-zu-eins zu übernehmen. Den Vorstoß der ostdeutschen Ministerpräsidenten bezeichnete er als "etwas überraschend". Diese hatten gefordert, die sogenannte Rente mit 63 doch nicht abzuschaffen.
Die SPD-Vorsitzende Bas rief die Union auf, ihre Position intern zu klären. Sie sträube sich nicht dagegen, das Paket aufzuschnüren, wenn das Unionsmeinung sei. Das sehe sie aber noch nicht, sagte Bas im ZDF.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.