Rentenreform
CSU-Chef Söder warnt davor, das Rentenpaket wieder aufzuschnüren - Bas fordert Union zur Klärung ihrer Position auf

In der Debatte um die abschlagsfreie Rente hat CSU-Chef Söder davor gewarnt, das Reformpaket wieder aufzuschnüren.

    Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Portrait
    Bayerns Ministerpräsident Söder (picture alliance/SvenSimon/Frank Hoermann)
    Söder erinnerte im ARD-Interview daran, dass Union und SPD zugesichert hätten, die Empfehlungen der Rentenkommission eins-zu-eins zu übernehmen. Den Vorstoß der ostdeutschen Ministerpräsidenten bezeichnete er als "etwas überraschend". Diese hatten gefordert, die sogenannte Rente mit 63 doch nicht abzuschaffen.
    Die SPD-Vorsitzende Bas rief die Union auf, ihre Position intern zu klären. Sie sträube sich nicht dagegen, das Paket aufzuschnüren, wenn das Unionsmeinung sei. Das sehe sie aber noch nicht, sagte Bas im ZDF.
    Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.