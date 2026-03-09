Kommunalwahlen in Bayern

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und bayerischer Ministerpräsident (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Die CSU sei die klare Nummer eins, habe in den Städten zugelegt und werde weiter eine große Zahl der Landräte stellen, sagte der bayerische Ministerpräsident. Mit Blick auf den gescheiterten CSU-Kandidaten in München sagte Söder, seine Partei werde für die anstehende Stichwahl erst einmal keine Empfehlung aussprechen. Man mache generell keine Vorgaben, mit wem zusammengearbeitet werden solle. Klar sei nur, nicht mit der AfD.

In München entscheidet sich die Amtsvergabe in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Reiter von der SPD und dem Grünen-Kandidaten Krause. Die Landesvorsitzende der Grünen, Lettenbauer, erklärte, sie setze dabei auf Stimmen von CSU-Wählern. Mit Krause zog erstmals ein Grünen-Politiker in die Stichwahl für das Amt des Münchner Oberbürgermeisters ein. Neben der Landeshauptstadt kommt es in vielen Städten und Landkreisen zu Stichwahlen, darunter Nürnberg, Augsburg und Regensburg.

Die AfD konnte die Zahl ihrer Mandate in den Stadt- und Gemeinderäten sowie in den Kreistagen deutlich ausbauen, bei den Landratswahlen reichte es nicht für eine Stichwahl.

