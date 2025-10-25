Das CSU-Logo an der Parteizentrale in München (IMAGO / Sven Simon Frank Hoermann )

Nach einem ökumenischen Gottesdienst werden rund 400 Gäste das Jubiläum in den Räumlichkeiten der parteinahen Hanns-Seidel-Stiftung begehen - darunter auch der Parteivorsitzende, der bayerische Ministerpräsident Söder. Die Christlich-Soziale Union wurde 1945 als überkonfessionelle bürgerliche Sammlungsbewegung gegründet. Seit der ersten Wahl im Jahr 1949 bildet sie mit der CDU im Bundestag eine Fraktionsgemeinschaft, tritt aber nur in Bayern an.

