Sollten nach Ansicht der CSU mehr von den staatlichen Prämien profitieren: In Deutschland hergestellte E-Autos. (picture alliance / Monika Skolimowska )

Derzeit lohne es sich hauptsächlich für außereuropäische Autobauer, sagte Hoffmann dem Nachrichtenmagazin Politico. Andere EU-Länder machten es bereits vor und koppelten Boni gezielt an Kriterien wie die lokale Batterieherstellung, den Materialeinsatz oder kurze Transportwege. Am vergangenen Sonntag hatte CSU-Chef Söder gesagt, dass die E-Auto-Prämie im Herbst überarbeitet werden solle. Deutsche Hersteller müssten deutlich mehr profitieren.

Derzeit werden der Kauf oder das Leasing neuer Elektro- oder Plugin-Hybridautos staatlich gefördert. Die Höhe kann dabei je nach Automodell, Haushaltsgröße und Einkommen 1.500 bis 6.000 Euro betragen.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.