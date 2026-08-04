E-Auto-Prämie
CSU fordert Umbau zugunsten deutscher Hersteller

Von der staatlichen E-Auto-Prämie sollten nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Hoffmann vor allem heimische Hersteller profitieren.

    Ein VW e-Golf hängt an einer elektrischen Hängebahn in der Gläsernen VW-Manufaktur
    Sollten nach Ansicht der CSU mehr von den staatlichen Prämien profitieren: In Deutschland hergestellte E-Autos. (picture alliance / Monika Skolimowska )
    Derzeit lohne es sich hauptsächlich für außereuropäische Autobauer, sagte Hoffmann dem Nachrichtenmagazin Politico. Andere EU-Länder machten es bereits vor und koppelten Boni gezielt an Kriterien wie die lokale Batterieherstellung, den Materialeinsatz oder kurze Transportwege. Am vergangenen Sonntag hatte CSU-Chef Söder gesagt, dass die E-Auto-Prämie im Herbst überarbeitet werden solle. Deutsche Hersteller müssten deutlich mehr profitieren. 
    Derzeit werden der Kauf oder das Leasing neuer Elektro- oder Plugin-Hybridautos staatlich gefördert. Die Höhe kann dabei je nach Automodell, Haushaltsgröße und Einkommen 1.500 bis 6.000 Euro betragen.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.