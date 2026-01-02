Energieversorgung

Die Kühltürme des Atomkraftwerks in Grundremmingen vor der Sprengung. Das AKW wurde im Zuge des deutschen Atomausstiegs 2025 gesprengt. (dpa / Dwi Anoraganingrum)

Mehrere Medien zitieren aus einem Positionspapier für die anstehende Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon, wonach sie den Bau von Mini-Atomkraftwerken und die weitere Erforschung der Kernfusion fordert. Ziel sei eine Art Kreislaufwirtschaft mit nur noch geringen radioaktiven Abfällen. Weiter heißt es in dem Papier, Deutschland müsse bei der Atomforschung vom Nachzügler wieder zum Vorreiter werden. Der Koalitionspartner SPD reagierte kritisch auf den Vorstoß. Atomkraft sei "die teuerste Form der Energiegewinnung" und werde dies angesichts "der günstigen erneuerbaren Energien auch bleiben", sagte die sozialdemokratische Energiepolitikerin Scheer.

In Deutschland waren die letzten Kernkraftwerke 2023 vom Netz genommen worden.

