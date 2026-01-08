Bayern
CSU-Klausur in Seeon: Bundeskanzler Merz betont Notwendigkeit von Wirtschaftsreformen

Zum Abschluss der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten hat Bundeskanzler Merz erneut auf die Notwendigkeit von Wirtschaftsreformen hingewiesen.

    CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann (l) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nehmen am Abschluss der dreitägigen Klausurtagung der CSU-Bundestagsfraktion im Kloster Seeon teil.
    Bundeskanzler Merz spricht beim Abschluss der Klausur CSU-Bundestagsfraktion. (Peter Kneffel/dpa)
    Die Schwäche der Wirtschaft sei eine große Belastung für das Land, sagte der CDU-Vorsitzende im oberbayerischen Kloster Seeon. Man müsse Strukturen aufbrechen. Nach wie vor seien hierzulande die Energie-, die Bürokratie- sowie die Arbeitskosten viel zu hoch. Auch die Steuerbelastung müsse reduziert werden. Darüber werde mit dem Koalitionspartner SPD zu sprechen sein, erklärte Merz.
    Der Vorsitzende der CSU, Söder, wies in Seeon auf die Bedeutung der Westbindung hin. Ohne die USA könne man auch zukünftig die Sicherheit Europas nicht gewährleisten. Man müsse aber mit den Vereinigten Staaten wieder zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe kommen.
