Die Schwäche der Wirtschaft sei eine große Belastung für das Land, sagte der CDU-Vorsitzende im oberbayerischen Kloster Seeon. Man müsse Strukturen aufbrechen. Nach wie vor seien hierzulande die Energie-, die Bürokratie- sowie die Arbeitskosten viel zu hoch. Auch die Steuerbelastung müsse reduziert werden. Darüber werde mit dem Koalitionspartner SPD zu sprechen sein, erklärte Merz.

Der Vorsitzende der CSU, Söder, wies in Seeon auf die Bedeutung der Westbindung hin. Ohne die USA könne man auch zukünftig die Sicherheit Europas nicht gewährleisten. Man müsse aber mit den Vereinigten Staaten wieder zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe kommen.

