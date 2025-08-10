Koalition
CSU kritisiert Reiches Überlegungen zum Renteneintritt

In der Diskussion über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit gibt es innerhalb der Union weiter keine einheitliche Linie.

    Ein älterer Herr am Arbeitsplatz (imago / Andreas Prost)
    CSU-Landesgruppenchef Hoffmann kritisierte den jüngsten Vorstoß von Bundeswirtschaftsministerin Reiche zu diesem Thema. Er betonte, dass seine Partei auf Freiwilligkeit setze und auf die im Koalitionsvertrag verankerte Aktivrente. Damit soll Arbeiten im Rentenalter auf freiwilliger Basis ermöglicht werden. Die CDU-Politikerin Reiche hatte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, die Lebensarbeitszeit müsse steigen. Der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machten das unumgänglich, so die Wirtschaftsministerin.
