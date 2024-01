Klausurtagung

Das Kloster Seeon in Bayern, Aufnahme von 2017. (picture alliance / Sven Hoppe/dpa)

Zum Auftakt werden Parteichef Söder und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet. Es wird erwartet, dass Söder in seiner Grundsatzrede auf die aktuelle politische Lage im Bund eingeht und dabei die Kritik der Union an der Arbeit der Bundesregierung erneuert. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften außerdem der Krieg Russlands gegen die Ukraine, das Thema Migration und die Europawahl im kommenden Juni stehen. Im Vorfeld war bereits bekannt geworden, dass die CSU in Seeon für eine deutliche Aufrüstung der Bundeswehr eintreten will.

