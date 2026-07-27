Alexander Hoffmann (l), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, und Markus Söder (r), Bayerns Ministerpräsident. (Daniel Vogl / dpa / Daniel Vogl)

Gäste sind die Unternehmerin Bonita Grupp vom Textilhersteller Trigema und die Außenministerin Ungarns, Orbán. Gestern ging es im Kloster Banz um Verteidigungs- und Technologiethemen. Laut dem Entwurf für die Abschlusserklärung will sich die CSU dafür starkmachen, dass hierzulande der weltweit erste Fusionsreaktor entsteht. Außerdem sollen bis 2030 eine Million neue Roboter in Betrieb gebracht werden, um den Fachkräftemangel abzufedern. Gefordert werden auch eine Flotte mit mindestens 100.000 Drohnen sowie mehr als eintausend Satelliten. Die Bundeswehr solle durch technologische Dominanz zur stärksten konventionellen Armee in Europa werden.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.