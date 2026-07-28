Alexander Hoffmann (l), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, und Markus Söder (r), Bayerns Ministerpräsident. (Daniel Vogl / dpa / Daniel Vogl)

Der Vorsitzende Hoffmann sagte im Deutschlandfunk, natürlich werde das Treffen von den Ereignissen in Berlin überschattet. Dennoch wolle man neben der Sicherheitspolitik auch über wichtige Zukunftsthemen sprechen. Als Beispiel nannte Hoffmann den Bereich Hightech. Dazu habe man den Astronauten Gerst eingeladen.

Laut dem Entwurf für die Abschlusserklärung will sich die CSU dafür stark machen, dass hierzulande der weltweit erste Fusionsreaktor entsteht. Außerdem sollen bis 2030 eine Million neue Roboter in Betrieb genommen werden, um den Fachkräftemangel abzufedern.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.