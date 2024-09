Haushaltsberatungen im Bundestag - Generaldebatte (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Entgegen früherer Versprechen sei Deutschland in den vergangenen drei Jahren unsicherer, politisch instabiler und weniger wettbewerbsfähig geworden. Die gestern gescheiterten Migrationsgespräche zwischen Regierung und Union bezeichnete Dobrindt als weiteren Tiefpunkt in der "Abstiegsbilanz".

Bundeskanzler Scholz reagierte mit Kritik auf Dobrindts Äußerungen. Die von der Union gemachten Vorschläge in der Migrationspolitik seien realitätsfern. Deutschland brauche Zuwanderer, müsse sich diese aber aussuchen können. Seine Regierung habe deshalb in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Maßnahmen die größte Wende in der Frage der irregulären Migration erreicht.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.