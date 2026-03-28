CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. (picture alliance / Metodi Popow )

Zuvor hatte sich bereits Bundeskanzler Merz gegen Klingbeils Vorschlag gewandt. Er sei nicht überzeugt, dass das Ehegattensplitting die Beschäftigung von Frauen behindere. Klingbeil hatte die Regelung als Fehlanreiz bezeichnet, der vor allem Frauen in der Teilzeitfalle halte. Eine Abschaffung könnte zehntausende Vollzeitstellen schaffen, so der SPD-Chef.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.