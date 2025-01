Im Kloster Seeon treffen sich die CSU-Bundestagsabgeordneten. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Dabei wird es um die wesentlichen Positionen der Partei im anstehenden Bundestagswahlkampf gehen. Deutschland stehe vor einer zentralen Richtungsentscheidung, sagte Landesgruppenchef Dobrindt vor Beginn des Treffens. Es gehe um Politikwechsel oder weiteren Abstieg. So fordert die CSU, das Bleiberecht für Migranten an ein auskömmliches Einkommen zu knüpfen. Ausländische Straftäter oder Gefährder, die nicht abgeschoben werden könnten, sollten in unbefristete Abschiebehaft genommen werden können, forderte Dobrindt. Gleichzeitig will sich die CSU für eine Ausweitung einsetzen. Demnach sollen Müttern auch für vor 1992 geborene Kinder drei Erziehungsjahre bei der Rente angerechnet werden.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.