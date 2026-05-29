Die Zahl der Abgeordneten im Bundestag hat sich durch die Wahlrechtsreform von 736 auf 630 Sitze verringert. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der Parlamentarische Geschäftsführer Brandl sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, die Reform sei im Koalitionsvertrag verbindlich vereinbart worden. Ohne diese Zusage hätte die CSU den Koalitionsvertrag nicht unterschrieben. Daher müsse nun eine Lösung gefunden werden, notfalls auf Ebene der Parteivorsitzenden, erklärte Brandl.

Durch die 2024 verabschiedete Wahlrechtsreform wurde die Zahl der Bundestagsabgeordneten auf 630 gesenkt. Abgeschafft wurden Überhang- und Ausgleichsmandate. Dies ging bei der vergangenen Bundestagswahl vor allem zu Lasten der Union.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.