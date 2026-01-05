Minderjährige Straftäter
CSU-Papier fordert: "Auch kriminelle Kinder unter 14 vor Gericht stellen"

Die CSU im Bundestag plädiert dafür, dass sich auch strafunmündige Kinder nach Straftaten vor Gericht verantworten müssen.

    Auf einem draußen aufgestellten, großen, blauen Logo der CSU liegt Schnee.
    Auch in diesem Jahr findet die Winterklausur der CSU-Bundestags-Landesgruppe i Kloster Seeon statt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)
    Mehrere Medien zitieren aus einem Positionspapier für die anstehende Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon, wonach für solche Fälle ein sogenanntes gerichtliches "Verantwortungsverfahren" eingegführt werden soll. Darin würde das Tatgeschehen von Staatsanwaltschaft und Jugendgericht unter Anwesenheit der Eltern und der Kinder aufgearbeitet. Anschließend könnten dann Erziehungsmaßnahmen nach rechtlichen und bundeseinheitlichen Maßstäben angeordnet werden. Bislang gelten Täter unter 14 Jahren als strafunmündig.
    Vorgeschlagen werden in dem CSU-Papier auch Strafverschärfungen etwa für Messerangriffe, einen Einsatz von K.o.-Tropfen und nach Gruppenvergewaltigungen.
