Minderjährige Straftäter

Mehrere Medien zitieren aus einem Positionspapier für die anstehende Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon, wonach für solche Fälle ein sogenanntes gerichtliches "Verantwortungsverfahren" eingegführt werden soll. Darin würde das Tatgeschehen von Staatsanwaltschaft und Jugendgericht unter Anwesenheit der Eltern und der Kinder aufgearbeitet. Anschließend könnten dann Erziehungsmaßnahmen nach rechtlichen und bundeseinheitlichen Maßstäben angeordnet werden. Bislang gelten Täter unter 14 Jahren als strafunmündig.
Vorgeschlagen werden in dem CSU-Papier auch Strafverschärfungen etwa für Messerangriffe, einen Einsatz von K.o.-Tropfen und nach Gruppenvergewaltigungen.
Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.