Markus Söder am Freitag auf dem CSU-Parteitag in München (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss ist eine Rede von Bundeskanzler und CDU-Chef Merz am Mittag.

Gestern war der bayerische Ministerpräsident Söder erneut zum CSU-Vorsitzenden gewählt worden, zum insgesamt fünften Mal. Er erhielt 83,6 Prozent der Stimmen, das ist sein bisher schlechtestes Ergebnis. Bei seiner Wahl vor zwei Jahren hatte er 96,6 Prozent erhalten. Söder sagte gestern Abend im ARD-Fernsehen, die Unsicherheit bei den Menschen sei groß, das übertrage sich auch auf Parteien. Es sei nicht die Zeit für bessere Ergebnisse. Ein Grund für die zurückgegangene Zustimmung bei den Delegierten sei möglicherweise der Kompromiss der schwarz-roten Koalition im Bund bei der Rente, so Söder.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.