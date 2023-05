Razzien gegen "Letzte Generation"

Die "Letzte Generation" kündigte juristische Schritte gegen die bayerischen Behörden an. (AP / Michael Sohn)

Lindholz sagte im Deutschlandfunk, die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in München habe aufgrund der Erkenntnislage berechtigt agiert. Einen Zusammenhang mit den Landtagswahlen in Bayern im Oktober gebe es nicht. Lindholz verurteilte die aus ihrer Sicht zunehmende Radikalisierung der "Letzten Generation" und stellte deren Demokratieverständnis in Frage.

Die Generalstaatsanwaltschaft München räumte einen Fehler bei der Beschlagnahmung der Internetseite der Gruppe ein. In einem eingeblendeten Hinweis wurde sie zunächst als kriminelle Vereinigung bezeichnet, nun ist lediglich von einem Anfangsverdacht die Rede. Die "Letzte Generation" kündigte juristische Schritte gegen die bayerischen Behörden an. - Gestern früh hatte die Polizei Wohnungen von Mitgliedern in mehreren Bundesländern durchsucht. Der Vorwurf lautet auf Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

