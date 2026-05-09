Schwarz-rote Koalition

CSU-Chef Söder mit den Parteivorsitzenden Merz, Bas und Klingbeil (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Union und SPD dürften nicht in eine - Zitat - "Spirale gegenseitiger Empfindlichkeiten" geraten, sagte Söder der Zeitung "Welt am Sonntag". Mit Blick auf die von der Bundesregierung geplante Steuerreform bekräftigte er seine Bereitschaft, Einkommen von mehr als 300.000 Euro stärker zu belasten. Überlegungen zu einer Minderheitsregierung im Bund wies der bayerische Ministerpräsident zurück. Dies würde die Demokratie destabilisieren. Die Schwäche demokratischer Parteien beim Scheitern der Weimarer Republik dürfe sich nicht wiederholen.

Die Bundesregierung steht nach einem Jahr im Amt in der Kritik. Laut Umfragen haben CDU, CDU und SPD sowie Kanzler Merz einen zurückgehenden Rückhalt in der Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.