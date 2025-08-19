Gesundheitsschutzgesetz
CSU will E-Zigaretten, E-Shishas und Tabakerhitzer dem Tabakrauchen gleichstellen

In Bayern will die CSU-Landtagsfraktion die Benutzung von E-Zigaretten, E-Shishas und Tabakerhitzern dem Tabakrauchen gleichstellen.

    Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, steht bei einer Pressekonferenz hinter einem Rednerpult und gestikuliert mit der rechten Hand.
    Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) (Archivbild) (picture alliance / Caro / Ruffer)
    Damit solle der Schutz vor gesundheitlichen Risiken - insbesondere für Kinder und Jugendliche - konsequent ausgeweitet werden, heißt es. Seit 2008 verbietet das Bayerische Gesundheitsschutzgesetz das Rauchen von Tabak in öffentlichen Gebäuden, wie Bildungseinrichtungen, Gaststätten oder Flughäfen. Für E-Zigaretten, E-Shishas und Tabakerhitzer gelte dieses Verbot bisher nicht. CSU-Fraktionsvorsitzender Holetschek meinte, Gesundheitsschutz dürfe keine Lücken haben. Es gehe hier nicht um harmlose Lifestyle-Produkte.
    Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.