Klausurtagung

Auftakt der Sommerklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag (Daniel Vogl / dpa / Daniel Vogl)

Das geht aus einem Beschlussentwurf der Sommerklausur im fränkischen Kloster Banz hervor, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten. Demnach wollen die Christsozialen die Bundeswehr durch technologische Dominanz zur stärksten konventionellen Armee in Europa machen. Darüber hinaus gefordert wird eine sogenannte "Weltall-Flotte" mit mehr als 1.000 Satelliten. Benötigt würden diese für eine sichere Kommunikation, vernetzte Informationen, Aufklärung und ein hochpräzises Lagebild. In der Klausur beraten die Bundestagsabgeordneten der CSU über zahlreiche Themen. Diese dauert noch bis morgen.

An den Beratungen nimmt auch der Parteivorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder teil.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.