Verteidigung

Das geht aus einem Beschlussentwurf für die anstehende CSU-Klausur im bayerischen Seeon hervor, der dem Deutschlandfunk vorliegt. Hintergrund ist ein möglicher Rückzug Frankreichs von dem Projekt.
Deutschland und Frankreich hatten eine Entscheidung über das Kampfsystem kürzlich erneut vertagt. Ein Streitpunkt sind unterschiedliche militärische Anforderungen beider Länder.
FCAS steht für "Future Combat Air System". Das fliegende Luftkampfsystem soll im Verbund mit Drohnen arbeiten und geht damit über ein reines Kampfflugzeug hinaus. Es soll im Jahr 2040 den Eurofighter ablösen. An dem 100-Milliarden-Euro-Projekt ist auch Spanien beteiligt.
