Landgericht Bonn

Christian Olearius (m.) steht zwischen seinen Anwälten im Bonner Landgericht. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Dies beantragte die Staatsanwaltschaft und verwies zur Begründung auf eine dauerhafte Verhandlungsunfähigkeit des 82-jährigen Angeklagten. Wie das Landgericht weiter mitteilte, beantragte die Staatsanwaltschaft zudem, das Strafverfahren in ein sogenanntes Einziehungsverfahren überzuleiten mit der Beschlagnahmung von Erträgen aus Straftaten in Höhe von rund 43 Millionen Euro. Die Verteidigung fordert dagegen einen Freispruch.

Olearius ist der besonders schweren Steuerhinterziehung angeklagt. Der Cum-Ex-Betrug mit illegalen Aktiengeschäften gilt als größter Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. In dem Zusammenhang gab es auch Vorwürfe gegen den damaligen Hamburger Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler Scholz, da die hanseatische Finanzbehörde damals auf Forderungen gegen die Warburg-Bank verzichtete, die wesentlich an den Geschäften beteiligt war.

