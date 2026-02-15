Olympische Winterspiele

Der deutsche Skip Marc Muskatewitz (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Chris Young)

Das erklärte Ziel Top vier rückte damit erst einmal in weite Ferne. In den ersten drei Ends (2:2) spielte das deutsche Team gegen den Silbermedaillengewinner von Peking 2022 auf Augenhöhe. In der Folge leistete sich die Mannschaft viele Fehler und lag nach dem siebten End (2:7) aussichtslos zurück.

In den abschließenden vier Spielen gegen Peking-Olympiasieger Schweden am Dienstag sowie Tschechien, die bislang ungeschlagenen Schweizer und China dürfen sich die Europameister von 2024, die erstmals seit 2014 wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia stellen, keine weitere Niederlage mehr erlauben.

Die besten vier Teams ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es um die Medaillen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.