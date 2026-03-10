Kriminalität
Cyber-Angriff auf Centro in Oberhausen: Hacker erbeuten Kundendaten von einem der größten Einkaufszentren Deutschlands

Bei einem Hackerangriff auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen haben Cyberkriminelle zahlreiche Kundendaten erbeutet.

    Blick auf das Gelände des Einkaufszentrums Westfield Centro in Oberhausen
    Auf das Einkaufszentrum Westfield Centro in Oberhausen gab es einen Hacker-Angriff (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / Rudy Fessel)
    Betroffen seien Kunden, die am Treueprogramm des Centro teilnehmen oder den Newsletter abonniert haben, sagte eine Sprecherin. Den Tätern sei es gelungen, Zugriff auf sensible Daten zu bekommen. Konkret wurden Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl, Geburtsdatum und Kfz-Kennzeichen abgegriffen. Bankdaten oder Passwörter seien hingegen nicht offengelegt worden, betonte das Centro. Alle betroffenen Kunden seien bereits informiert worden.
    Das Centro ist mit 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten Einkaufszentren in Deutschland.
    Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.