Kriminalität

Betroffen seien Kunden, die am Treueprogramm des Centro teilnehmen oder den Newsletter abonniert haben, sagte eine Sprecherin. Den Tätern sei es gelungen, Zugriff auf sensible Daten zu bekommen. Konkret wurden Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl, Geburtsdatum und Kfz-Kennzeichen abgegriffen. Bankdaten oder Passwörter seien hingegen nicht offengelegt worden, betonte das Centro. Alle betroffenen Kunden seien bereits informiert worden.
Das Centro ist mit 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten Einkaufszentren in Deutschland.
