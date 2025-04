Polens Regierungschef Donald Tusk: "Fremde Einmischung in Wahlen beginnt" (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Omar Havana)

Wie die liberal-konservative "Bürgerplattform" mitteilte, versuchten Unbekannte, die Kontrolle über die Computer von Mitarbeitern in der Parteizentrale zu übernehmen. Man gehe von einem Angriff aus dem Ausland aus. Regierungschef Tusk erklärte am Abend, die Spuren deuteten in Richtung Osten. Hintergrund der Cyberattacke sei mutmaßlich die Präsidentschaftswahl in Polen am 18. Mai.

Die polnischen Behörden hatten in den vergangenen Monaten wiederholt davor gewarnt, dass Russland versuchen könnte, die Wahl mit Hackerangriffen und Desinformationen zu stören.

