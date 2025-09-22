Lange Warteschlangen am Berliner Flughafen nach einem Cyberangriff. (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Wegen technischer Probleme beim Einchecken und der Gepäckabgabe kommt es zu längeren Wartezeiten. Der Flughafen empfahl auf seiner Website den Passagieren, den Online-Check-In zu benutzen und das Gepäck am Automaten aufzugeben. Am Flughafen Brüssel sollen auch heute die Hälfte der Verbindungen gestrichen werden Ein Sprecher sagte, der Anbieter des betroffenen Systems habe noch keine aktualisierte, sichere Version der Software geliefert.

Der Cyberangriff vom Freitagabend galt dem US-Unternehmen Collins Aerospace, dessen Systeme zur Passagierabfertigung eingesetzt werden. Vier europäische Flughäfen meldeten Probleme, neben Berlin und Brüssel auch London Heathrow und Dublin.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.