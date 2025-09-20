Europäischer Luftverkehr

"Der Flughafen selbst ist nicht Ziel des Cyberangriffs gewesen und davon nur indirekt betroffen", hieß es weiter. Der ebenfalls betroffene Airport in Brüssel teilte mit, es sei mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu rechnen. Derzeit könnten Passagiere nur manuell einchecken. Der Dienstleister versuche so schnell wie möglich, das Problem zu beheben. Den Angaben zufolge begann der Cyberangriff gestern.
Weitere Flughäfen betroffen
Laut dem Brüsseler Airport sind weitere europäische Flughäfen betroffen. Um welche es sich handelt, ist unklar. Die Flughäfen Frankfurt und Hamburg berichteten am Morgen, der Betrieb laufe normal, es gebe keine Einschränkungen. Der Flughafen London Heathrow teilte mit, es könne zu Verspätungen kommen, sprach aber von einem technischen Problem.
Der betroffene Dienstleister rief Passagiere dazu auf, ihren Flugstatus vor der Anreise zu kontrollieren und ausreichend Zeit einzuplanen.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.